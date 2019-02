FPF demorou “mais de 60 horas” a dar andamento ao caso Ristovski

O Sporting lamenta que a Federação tenha demorado “mais de 60 horas a enviar a documentação que fundamenta a decisão” do caso Ristovski.

Em comunicado, os leões negam qualquer responsabilidade na “demora” da tramitação do caso.

Segundo o Sporting, “o recurso foi interposto 75 horas e 49 minutos após a divulgação do mapa de castigos. Desse lapso temporal, são atribuíveis ao jogador 11 horas e 41 minutos para a solicitação dos fundamentos e a elaboração do recurso após a receção e análise daqueles; as remanescentes 64 horas e 08 minutos correspondem ao tempo que a FPF tardou em proceder ao mero envio dos elementos solicitados”.





Os verde e brancos lembram a sua “linha do tempo”.

“2.1. O mapa de castigos contendo a sanção de suspensão por 2 jogos aplicada ao jogador Ristovski foi divulgado no dia 1 de fevereiro, às 16.58;



“2.2. Às 17.52 do mesmo dia, foi solicitada à FPF a documentação que fundamenta a decisão;



“2.3. A esse pedido, respondeu a FPF, às 10.00H do dia 4/2;



“2.4. O recurso foi preparado e deu entrada nos serviços da FPF às 20.47 do mesmo dia 4/2.



O recurso interposto foi julgado sem ouvir qualquer testemunha, analisando apenas a prova videográfica apresentada;



Tal decisão poderia, obviamente, ter sido tomada de imediato, a partir das 20.47H do dia 4/2, desconhecendo a Sporting SAD por que razão foi designada a inquirição de uma testemunha cujo depoimento, afinal, se entendia ser inútil para a decisão que veio a ser tomada.



É incompreensível, portanto, que, em face dos factos referidos supra, se refira uma alegada demora do Sporting, quando a FPF – porventura porque os serviços estarão encerrados ao fim de semana – demorou mais de 60 horas (!!) a enviar a documentação que fundamenta a decisão.”

Por isto, o Sporting considera “fundamental que os órgãos dirigentes da FPF dotem a FPF dos meios que possam assegurar que os recursos são decididos em tempo útil, sendo obviamente descabido responsabilizar os recorrentes por isso não ter acontecido.”

Os leões exigem uma reunião para esclarecer a situação.

Ristovski tinha sido castigado com dois jogos de suspensão, após expulsão em Setúbal, mas esta quarta-feira, a três horas do jogo com o Benfica, o Conselho de Disciplina (CD) despenalizou o jogador. O CD tinha dito que "decidiu com celeridade".

O lateral direito já não foi a tempo de atuar.