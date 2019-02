Estrela que não apaga

"Este tinha mais cabelo", graceja o treinador Ricardo Monsanto, ao observar um dos quadros na parede que erpetua um plantel do Estrela da Amadora.

Ricardo Monsanto comanda hoje uma equipa constituída, sobretudo, por jogadores pouco habituados às luzes da ribalta. Como João Borges, que aos 27 anos passou para o lado de dentro de um campo onde era presença frequente nas bancadas, pela mão dos pais. Andava o Estrela da Amadora entre os grandes do futebol português.

"Viemos ver um jogo com o Benfica e lembro-me que ficámos na bancada do Estrela. Desde aí ganhei um carinho especial por este clube", explica o defesa.

Rui Silva, advogado, adepto do Estrela desde a infância, tornou-se presidente numa altura em que um grupo de sócios decidiu resgastar a alma tricolor de um fim há muito anunciado.

"O passado é para aprender. Quando vejo vídeos do Estrela a ganhar a Taça [de Portugal], emociono-me. Ainda vivo com essa nostalgia. Sou apenas do Estrela e quando o dizia não acreditavam. Sentia-me quase como um extraterrestre", observa.

A queda

Infelizmente para os estrelistas nada foi ficção: as dívidas, a queda dos campeonatos profissionais, a desclassificação, as rescisões, a insolvência e em 2010 a extinção. De um clube tal qual o conhecíamos. Tal como Monsanto também o conhecia, com "José Mourinho, Fernando Santos, Jesualdo Ferreira ou Jorge Jesus" como protagonistas. E aos 40 anos, o técnico, com passagens pela formação de várias equipas e até pelo futebol irlandês, acabou finalmente por sentar-se no banco prometido.

"O primeiro convite que tive para ser treinador do Estrela aconteceu em 2006/2007. Quis o destino que passados onze anos viesse a treinar o Clube Desportivo Estrela", recorda.

O renascimento

O comboio passou assim outra vez pela Reboleira, mas já estava em andamento. Primeiro com os mais jovens, depois com algumas modalidades, como o ténis de mesa. Por fim, esta temporada, as chuteiras seniores reentraram num relvado de portas abertas a todos.

"No último dia das captações uma estrela disse-me: 'aproveita'", revela Bernardo Vunge, de 24 anos, guarda-redes do novo emblema.

As instalações ainda são da massa insolvente, num processo de liquidação que não chegou ao fim com o novo início. O CD Estrela tem de pagar para utilizar parte do estádio, num exemplo das dificuldades de hoje que teimam em manter o amanhã incerto. Embora no gabinete, que também serve de rouparia, do atual presidente já tenha soluções pensadas.

"Uma delas é surgir um 'maluco' que compre isto e nos mande embora, o que não desejamos. Outra é esse 'maluco' associar-se a nós e, finalmente, é nós próprios termos a capacidade de encontrar um Cristiano Ronaldo", atira Rui Silva.O que é certo é que "Ronaldos", para já, não há. O melhor que se pode arranjar é alguém que tenha o estrelato no sangue.





Paulo Varela, extremo de 25 anos, é irmão de Nani. O capitão do Sporting "teve muito peso na minha vinda para aqui, quando já tinha a vida resolvida para ir para outro lado". "Disse-me que iria viver aqui o que não se vive noutros clubes da nossa divisão", revela.

A missão passa por ajudar a tornar realidade o sonho de voltar ao convívio dos adultos do futebol nacional, por parte daqueles que ainda eram bebés quando o outro Estrela da Amadora "dava cartas". Uma memória que vem nas fotos, está nos livros, ou sai diariamente da boca dos mais velhos.

"Essa história tem sido passada. Todos sabem qual era o onze que ganhou a Taça de Portugal, quem era o treinador", refere o técnico amadorense, responsável pelo cultivo desta semente que pode crescer até ao campeonato maior.

"Basta que o poder local também acredite, para isto ir para outros patamares. Este ano foi tudo feito em cima da hora, mas vai ficar daqui uma base importante que, não tenho dúvidas, em sete, dez ou 12 anos vai chegar à Primeira Liga", diz Ricardo Monsanto, confiante.

Esta é a história e a "estória" de um até já, prometem os estrelistas. E que arrancou pelo terceiro escalão dos distritais de Lisboa. O Estrela ocupa um lugar a meio de uma tabela liderada pelo Belenenses.

*com Sílvio Vieira (edição) Fotos: Nacho Doce, Miguel Vidal (Reuters)