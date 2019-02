Inquérito da ONU

Khashoggi foi "vítima de um homicídio brutal perpetrado por oficiais sauditas"

07 fev, 2019 - 17:16

É o que apurou a equipa de investigadores da ONU que está a conduzir um inquérito à morte do jornalista da Arábia Saudita no consulado do país em Istambul.