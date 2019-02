Centro Hospitalar do Algarve garante que nada pôs em causa "normal prestação de cuidados de saúde"

O Centro Hospitalar do Algarve garantiu esta quinta-feira à Renascença que "não se registou rutura de stock de consumíveis que colocasse em causa a normal prestação de cuidados de saúde aos utentes".

A garantia surge em resposta a uma denúncia do deputado social-democrata Cristóvão Norte, que teve acesso a um conjunto de comunicações internas daquela unidade hospitalar nas quais chega a ser colocada a hipótese de ter de se recorrer à transferência de doentes para outros hospitais da região.

Nessas comunicações internas dos últimos dois dias, segundo o deputado do PSD, é também colocado em causa o normal funcionamento de alguns serviços por falta de material clínico.

À Renascença, Cristóvão Norte lembra que o problema ganha maior dimensão pelo facto de o país estar atualmente a lidar com um pico de gripe.

"Há rutura de stock e material de consumo clínico, material de maior importância e que infelizmente não está disponível para os utentes", garante. "Aliás, nessas comunicações está bem em causa a incapacidade de resposta por parte dos serviços, inclusivamente aventando a possibilidade de o Hospital de Faro não receber mais utentes naquelas condições porque essa rutura de stock está a afetar os serviços."

O social-democrata lembra o facto de estarmos a atravessar um pico de gripe no país e reforça críticas do passado sobre a falta de condições na prestação de cuidados de saúde na região algarvia.

"Nós estamos num período de gripe e, por exemplo, há matérias relacionadas com prestação de equipamentos essenciais de combate à gripe, de oxigénio e afins [nessas comunicações]. Uma vez mais verifica-se esta hemorragia na saúde no Algarve. Todos os indicadores têm demonstrado que, ano após ano, o problema crónico da saúde do Algarve agudiza-se e não melhora."

Cristóvão Norte diz ainda que vai utilizar a sua posição enquanto deputado para enviar uma pergunta relacionada com o assunto à ministra da Saúde, Marta Temido.

"É preciso que o Governo tenha conhecimento destas matérias e que dê pronta resposta de modo a assegurar a igualdade de oportunidades e a garantir que os utentes algarvios têma resposta devida, para não terem de ser evacuados para Lisboa ou para qualquer outra instituição, ficando a saúde cada vez mais longe, como se tem infelizmente verificado. Vou formular uma questão à ministra da Saúde."

Questões desta natureza têm um prazo de 30 dias para obterem respostas. Este seu passo, ressalta deputado do PSD, também serve como "alerta público" para que "a situação seja resolvida".