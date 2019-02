Lema no Peñarol: "Precisava de mudar de ares"

Cristián Lema, central argentino, chegou esta quinta-feira ao Uruguai para assinar pelo Peñarol, e admitiu estar satisfeito com a mudança: "Estou feliz porque precisava de mudar de ares", disse em declarações ao 100% Deporte.

O defesa de 28 anos chegou ao Benfica no verão, a custo-zero, vindo do Belgrano, mas apenas realizou duas partidas com a camisola encarnada.

"Quando falaram no Peñarol, nem hesitei. Estou agradecido pela confiança que tiveram em mim, sei que a camisola do Peñarol tem peso, tem sido campeão", adicionou.

Lema estará no Peñarol durante apenas meia temporada do campeonato uruguaio, por empréstimo das águias por seis meses, até ao final da temporada europeia.