Luís Castro reforça candidatura europeia: "Vamos trabalhar muito para conseguir"

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, reforçou o objetivo de celebrar a qualificação para a Liga Europa no final da temporada, e antecipa um jogo difícil na próxima jornada frente ao Tondela:

"O objetivo é a Liga Europa. Somos uma das equipas no lote de quatro envolvidas nessa luta e vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Sinto entusiasmo e empenho de todos, em campo e nas bancadas, e revemo-nos todos uns nos outros", começou por dizer em declarações na conferência de imprensa de antevisão.

Questionado sobre pressão acrescida após ter perdido o quinto lugar para o Moreirense, o técnico vitoriano desvalorizou e remeteu os objetivos para o final da temporada: "Desde o primeiro dia que sinto pressão. Nunca senti alívio por ganhar, nem pressão acrescida por perder. Não há nenhum treinador que não sinta pressão, mas as contas só se fazem no fim. Se o saldo for negativo, aí a responsabilidade é do treinador, que assume as consequências".

Na próxima jornada, o Vitória defronta o Tondela, equipa que merece elogios do técnico vitoriano. "Queremos somar pontos contra uma equipa que está na metade inferior da tabela, mas que é uma equipa estável. Tem tido momentos altos e baixos, como todos, mas vai ser um jogo difícil. Estamos preparados para ganhar, sabendo que é um contexto complicado".

"O Tondela progride muito bem sobre os corredores, com cruzamentos na área e com muitas unidades na zona de finalização. O Tomané arrasta marcações e consegue servir bem os alas, a progredir", adicionou.

Antijogo frente ao FC Porto? "Foi tudo normal"

"Saímos desse jogo com um ponto, e foi um resultado positivo para o jogo que foi. Estou consciente do que é o futebol e por isso não me espantei, nem fiquei incomodado. Somos uma equipa honesta e que gosta de jogar à bola. Fizemos uma média de 57 minutos de tempo útil de jogo, exatamente a médio dos últimos 10 jogos do FC Porto".

"Observei os guarda-redes e tudo normal. As duas equipas tentaram sair a jogar, com muita pressão das duas equipas. Infelizmente aconteceram duas lesões, uma do Marega e outra do Guedes, que levaram algum tempo na assistência. Por isso, achei que foi tudo normal. As declarações são responsabilidade de cada um", rematou o técnico vitoriano.