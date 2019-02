Theresa May promete concretizar o Brexit a tempo e horas

A primeira-ministra Theresa May mostrou-se confiante, esta quinta-feira, quanto à obtenção de um acordo para o Brexit.

Depois de se ter encontrado com Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, respetivamente presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Theresa May disse que tinha visto da parte dos seus parceiros europeus uma grande vontade de chegar a um acordo.

“Oque eu vejo e ouço nas minhas conversas com os líderes é um desejo de trabalhar em conjunto para garantir que possamos assegurar uma saída com acordo”, disse.

“Não vai ser fácil, mas é importante que o presidente Juncker e eu concordámos que as conversações comecem a descobrir uma saída, uma forma de acabar com isto e de levar a bom porto as preocupações do Parlamento, para que possamos obter uma maioria no Parlamento.”

A primeira-ministra britânica acabou com uma promessa. “Para mim é claro que foi conseguir o Brexit, que o vou conseguir a tempo, é isso que vou fazer pelo povo britânico. Ao longo dos próximos dias é precisamente para isso que estarei a negociar, no duro”.

Como as coisas estão neste momento, prevê-se que o Reino Unido saia da União Europeia no dia 29 de março, com ou sem acordo. Continua, contudo, o diálogo entre Londres e Bruxelas na tentativa de chegar a um entendimento, sendo que a principal dificuldade é a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.