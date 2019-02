Em curso remodelação no Governo por causa das eleições europeias

A escolha de Pedro Marques, atual ministro do Planeamento no Governo de António Costa, para cabeça de lista do PS às eleições europeias obriga a uma remodelação governamental, que já está em curso e que deverá levar finalmente Pedro Nuno Santos a subir a ministro.

Ao que a Renascença sabe, o lugar de Pedro Marques no Executivo estará garantido a Pedro Nuno desde dezembro. Pedro Nuno Santos é o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares desde o início da legislatura, sendo uma peça fundamental na coordenação política da maioria de esquerda.

Para o seu lugar deve ir Mariana Vieira da Silva, atual secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, uma das colaboradoras mais próximas de António Costa. Mariana Vieira da Silva poderá ficar a acumular os dois lugares, de adjunta do primeiro-ministro e de responsável pelos Assuntos Parlamentares.

A escolha de Pedro Marques como cabeça de lista às eleições europeias será formalizada na convenção do PS do próximo dia 16, mas será já tema da reunião desta quinta-feira à noite da comissão política socialista.

A reunião desta noite deve dar 'carta branca’ ao líder socialista para fazer a lista de candidatos ás eleições europeias de dia 26 de Maio.