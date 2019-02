Carlos do Carmo despede-se dos palcos

O fadista português Carlos do Carmo está prestes a pôr um ponto final na sua carreira.

Em comunicado, o artista vencedor dos Prémios Goya e de um Grammy Latino, entre outros, indica que vai deixar os palcos, mas que antes irá ainda editar um novo e derradeiro álbum, o primeiro de originais em sete anos.

Ainda sem nome, o novo trabalho de Carlos do Carmo contará com temas de Jorge Palma, Manuel Alegre e José Luís Tinoco.

Impulsionador da candidatura do Fado a Património Imaterial da UNESCO, Carlos do Carmo completa este ano 57 anos de carreira. Atuará pela última vez a 2 de novembro no Coliseu do Porto e, finalmente, a 9 de novembro no Coliseu de Lisboa.

Os bilhetes são postos à venda esta quinta-feira.