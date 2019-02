Real Madrid perde Llorente por três a quatro semanas

Marcos Llorente vai desfalcar o Real Madrid durante as próximas três a quatro semanas.

No site oficial, o clube espanhol revelou que o médio, de 24 anos, que se lesionou frente ao Barcelona, na véspera, na primeira mão das meias-finais da Taça do Reio, contraiu uma lesão muscular de grau II no adutor magno da perna esquerda.

A lesão fica "pendente de evolução", no entanto, a imprensa espanhola garante que Llorente, que começava a ganhar o seu espaço no onze do Real Madrid, ficará de baixa por três a quatro semanas.