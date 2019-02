“Economia não está preparada para um Brexit sem acordo”, alerta Banco de Inglaterra

A economia do Reino Unido não está preparada para o Brexit, alertou esta quinta-feira o Governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney.

Numa conferência de imprensa, depois de anunciar que as taxas de juro se vão manter nos 0,75%, Carney avisou que a economia britânica, no geral, “não está preparada para um Brexit sem acordo, sem transição”.

Segundo o governador, metade das empresas sondadas pelo Banco de Inglaterra “não estão preparadas para essa possibilidade”, com os inquiridos a dizerem que antecipam que o emprego e o investimento contraiam “substancialmente” caso o Reino Unido abandone a UE sem um divórcio negociado.

Na atual conjuntura, acrescentou Carney, é natural que “as incertezas se mantenham elevadas durante algum tempo e as condições mais apertadas”. Foi uma referência ao facto de o Parlamento britânico ainda não ter aprovado o acordo de Brexit negociado pela primeira-ministra, Theresa May, com Bruxelas, numa altura em que faltam menos de dois meses para a data legal de saída.

Como as coisas estão neste momento, prevê-se que o Reino Unido saia da União Europeia no dia 29 de março, com ou sem acordo. Continua, contudo, o diálogo entre Londres e Bruxelas na tentativa de chegar a um entendimento, sendo que a principal dificuldade é a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.