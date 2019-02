Sérgio reage à suspensão de Corona. "Eles leem os pensamentos dos jogadores"

Sérgio Conceição já reagiu à suspensão de Jesús Corona para a partida da primeira mão dos oitavos-de-final frente à Roma. O técnico portista deixou um comentário irónico à decisão da UEFA:

"Eles leem os pensamentos dos jogadores. Está pronto para o próximo jogo do Moreirense, que é o que interessa agora. Na próxima semana voltarei a falar deste assunto", disse o técnico em conferência de imprensa de antevisão.

A UEFA castigou o extremo mexicano com dois jogos de suspensão, por alegadamente ter forçado um cartão amarelo, na receção ao Schalke 04, de modo a cumprir castigo diante do Galatasaray e "limpar" o registo para os oitavos-de-final. O jogo na Turquia não tinha qualquer implicação na qualificação dos dragões para a fase a eliminar da prova.



Desta forma, Sérgio Conceição não poderá contar com Corona na primeira mão da eliminatória da Champions, que se realiza a 12 de fevereiro, às 20h00, no Estádio Olímpico de Roma, em Itália. O segundo jogo está marcado para 6 de março, à mesma hora, no Estádio do Dragão.