Lesão de Marega? "Teremos de explorar a profundidade de outra forma"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admitiu que Moussa Marega é uma baixa importante, mas remete para as várias opções no plantel que abrem portas a alterações no sistema. Em conferência de imprensa, o técnico admite alterações na dinâmica da equipa:

"O Marega é um grandíssimo jogador que constantemente explora os ataques à profundade e teremos de fazer isso de outra forma. A equipa vai continuar a fazer tudo o que treinamos dentro dos nosso princípios, os jogadores podem ser outros mas a ideia continua lá".

Apesar de reconhecer a importância do maliano, Sérgio fala noutras baixas de peso na frente da ataque ao longo da época: "Já perdemos o Aboubakar, e não se fala tanto porque tem corrido bem. Já perdemos o Tiquinho numa parte da temporada e tivemos muito tempo só a jogar com o Marega. A dinâmica da equipa vai colmatar asua ausência".

Com apenas Soares, André Pereira e Adrián López para o ataque, Conceição abre a porta a uma eventual mudança no sistema tático:

"Podemos mudar o que é a nossa dinâmica. Há a possibilidade de ter mais um homem no meio campo, ou manter os dois na frente. Temos as soluções, mas não vou desvendar muito mais do que isto".