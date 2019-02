Morato aconselha Frederico Varandas: menos conluios e mais trabalho

O antigo defesa do Sporting Morato aconselha Frederico Varandas a focar-se mais no trabalho que nos conluios ou rivalidades com os outros clubes.

Em entrevista a Bola Branca, Morato lamenta o fado do leão, que “começa sempre bem e acaba sempre mal”, e deixa um conselho ao presidente do Sporting:

"O Sporting não precisa de responder a ninguém nem de parcerias ou complôs; há muito trabalho dentro para fazer. Os outros que se orientem."

Uma nota positiva e um perdão



Quanto ao dérbi da Luz, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Morato dá nota positiva ao estreante Borja e perdão para Ilori, numa avaliação ao desempenho dos dois jogadores.

Nesta entrevista a Bola Branca, o antigo defesa leonino diz ter apreciado a capacidade do lateral-esquerdo colombiano contratado ao Toluca, tanto a defender como a sair para o ataque, embora entenda que é cedo para tirar conclusões.

“Não lhe dou nota 10, mas também não lhe dou nota um. Gosto de jogadores que saem com a bola controlada e o miúdo revelou ter capacidade para o fazer”, diz Morato.

Quanto a Tiago Ilori, o antigo central do Sporting considera que o autogolo na Luz não deixará marcas no jogador, desde que tenha o apoio psicológico de que necessita. Na opinião de Morato, Ilori tem lugar como titular no Sporting, porque “tanto Mathieu como Coates já revelaram não ter velocidade para jogadores pequenos e bola no chão”.

Morato considera, ainda, “obrigatório” o Sporting – que não vence um jogo nos 90 minutos desde 19 de janeiro – regressar às vitórias, no próximo domingo, no Estádio Marcolino de Castro, frente ao Feirense.

Os leões voltam ao campeonato no domingo, às 20h00, em Santa Maria da Feira. O Feirense-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.