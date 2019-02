"Ferro está consciente do percurso que tem de fazer no Benfica"

Ulisses Santos, empresário de Ferro, que na quarta-feira se estreou na equipa principal do Benfica, garante que o central está ciente do caminho a percorrer para se afirmar no futebol ao mais alto nível.

Na temporada passada, foram vários os clubes de peso na Europa, com destaque para o Liverpool, que tentaram a contratação do jogador, junto do Benfica. Para Ulisses Santos, que acredita que Ferro tem características para jogar numa equipa de topo, há que dar tempo ao jogador para se afirmar no Benfica.

"Um passo de cada vez. O Ferro é muito consciente das suas qualidades, mas, também, do percurso que tem de fazer. Tem capacidade para se impor no Benfica, é central de equipa grande. É ótimo na construção de jogo, na qualidade de passe. Não é qualquer central que o consegue fazer", refere, em entrevista a Bola Branca.

Rúben Dias ajuda, embora não seja decisivo



Ferro entrou ainda na primeira parte do Benfica-Sporting, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, devido à lesão de Jardel. Ulisses Santos elogia Ferro, não só pelas suas capacidades profissionais, mas também pelas características humanas.



"É uma excelente pessoa, humilde, um homem de trabalho. Como jogador, sabe sair a jogar, é muito bom na construção, tem todas as condições para singrar no futebol de alto nível", elogia o empresário.

O facto de Ferro ter entrado para jogar ao lado de Rúben Dias, com quem fez dupla nos escalões jovens e na equipa B, "foi importante, mas não determinante" para a qualidade da exibição do jovem central.



Ferro tem 21 anos, chegou ao Benfica em 2011. Desde essa altura até agora, apenas saiu do Benfica em 2014, quando por empréstimo jogou nos juniores do Casa Pia.



"É o culminar de um longo trajeto no Benfica, um clube que dá oportunidades aos seus jovens. O Ferro está no Benfica há muitos anos. É um jogador de grande qualidade. Fiquei muito feliz pela sua estreia na equipa principal e ele também, claro", conclui o empresário.