Sérgio admite "azia" pelos dois pontos perdidos em Guimarães

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admitiu "estar com mais azia", por ter deixado dois pontos em Guimarães, o que representou uma aproximação do Benfica à liderança. Em conferência de imprensa de antevisão à partida contra o Moreirense, o técnico dos portistas mostrou o desagrado com o resultado da última jornada:

"Estou com mais azia por agora só estar três pontos à frente. A pressão vai continuar a mesma. Há jogos em que criamos menos oportunidades e ganhamos, o futebol é assim. Não vi nenhuma equipa a criar tantas oportunidades de golo contra o Vitória como nós. Poderíamos ter ganho".

Sobre a próxima partida, disputada também em Guimarães, mas frente ao Moreirense, Sérgio Conceição deixou grandes elogios à equipa que atualmente ocupa o quinto lugar da tabela:

"É uma equipa interessante e com bons princípios, vai ser um jogo difícil, mas queremos ir a Moreira de Cónegos ganhar o jogo. Ainda não vi o Moreirense querer perder tempo no jogo este ano, é uma equipa super positiva, que quer jogar à bola, é sempre fiel à sua identidade".

Sérgio rejeita ainda a possibilidade de ter utilizado Loum como "informador" das táticas de Ivo Vieira. "Fala bom português, mas só falei com ele sobre uma situação de bola parada, confirmei uma situação que exploravam".

A seguir ao desafio frente ao Moreirense, o FC Porto desloca-se a Roma para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, jogo que o FC Porto ainda não pensa. "O Moreirense é a nossa Liga dos Campeões. Só pensamos nesse jogo. Ser antes da Roma será um risco normal, mas só estamos a pensar e a preparar o Moreirense".

O Moreirense-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.