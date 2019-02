Ivo Vieira "está ciente das dificuldades" do FC Porto, mas quer lutar pelos três pontos

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, quer lutar pelos três pontos na receção ao FC Porto, mas admite o poderio do atual líder do campeonato. Em conferência de imprensa, o técnico dos cónegos diz que não vai mudar a sua forma de jogar:

"Vamos interpretar este jogo da mesma forma que interpretámos os outros. Nos outros jogos contra o FC Porto perdemos por 3-0, com um desempenho razoável, e depois 4-3, com um bom desempenho. Mas foram dois jogos no Dragão, temos de usar as nossas armas em casa. O Porto tem um plantel fortíssimo e com muitas alternativas, mas vamos a jogo com o objetivo de discutir os três pontos, cientes das dificuldades".

Vieira não acredita numa estratégia mais cautelosa por parte dos dragões, face ao quinto lugar da sua equipa: "As equipas grandes jogam para ganhar em todos os jogos, porque pensam de forma lógica que são mais fortes. E são, com outros objetivos e orçamentos. Por isso não vejo grande diferença na interpretação do jogo da parte deles. Mas claro que devem estar atentos ao que temos feito".

No mercado de transferências de inverno, o Moreirense perdeu o defesa Abarhoun e também o médio Loum, precisamente para o FC Porto. Apesar de não ter recebido reforços, Ivo Vieira "vê um Moreirense mais forte": "Sem o Loum e o Abarhoun estamos mais fortes, e continuamos a acreditar na nossa fortaleza. O FC Porto tem capacidade para colmatar qualquer saída ou baixa, se eles se queixam, imaginem nós".

O técnico dos cónegos lamentou o "pouco tempo de preparação", depois de ter jogado na segunda-feira frente ao Belenenses, e antecipa o sistema tático e opções de Sérgio Conceição: "Acho que vão manter o 4-4-2, pode entrar agora o Fernando para o lugar do Marega, e eventualmente entrar o Danilo, mas julgo que vão manter a tática".

O Moreirense-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.