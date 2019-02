Rui Pinto terá ficado com 17 mil euros desviados de banco das Ilhas Caimão

Rui Pinto,o português ligado ao "Football Leaks", terá ficado com 17 mil euros depois de ter desviado dinheiro de um banco sediado nas ilhas Caimão.

A verba terá sido acordada com o Caledonian Bank, em setembro de 2014, no âmbito de uma negociação que pôs fim ao diferendo que havia entre o jovem português e a instituição. O acordo previa que o alegado "hacker" ficasse com uma parte dos 264 mil euros que desviara.

Este é, de acordo com o jornal "Público", um dado revelado no inquérito-crime arquivado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, em outubro de 2014, que contraria a garantia do próprio Rui Pinto que, em entrevista à revista alemã "Der Spiegel", disse que não tinha recebido "nenhum dinheiro desse banco".

De acordo com a publicação, o assumido responsável pela criação do site "Football Leaks" e divulgação de documentos sensíveis foi o único suspeito de um desvio de 264 mil euros, em 2013, do Caledonian Bank.

Como tudo aconteceu



Após um ataque informático ao servidor de "backup" de e-mails da instituição, onde estavam nomes de utilizadores e palavras-passe que permitiam o acesso ao portal do banco, Rui Pinto teria conseguido aceder às contas de dois clientes e feito duas transferências para contas em nome do alegado "hacker". A primeira transferência foi de 34.627 euros,a 18 de setembro de 2013. A segunda foi de 229.748, a 10 de outubro.

Segundo a queixa-crime a que o "Público" terá tido acesso, o Caledonian Bank disse ter contactado o Deutsche Bank, em Lisboa, para onde teriam sido transferidos os dois montantes. O Deutsche Bank acordou devolver a quantia mais elevada, mas não a mais baixa, porque tinha falado com o cliente titular da conta e este garantiu que o dinheiro lhe era devido.

Entretanto, os titulares das contas afetadas foram ressarcidos e Rui Pinto foi identificado e a sua conta congelada. A 18 de setembro de 2014, os advogados de Rui Pinto e do Caledonian Bank chegaram a acordo.

Já descongelada a conta de Rui Pinto, os advogados do banco terão aceitado receber 17.313 euros e garantido "nada mais ter a reclamar" do alegado "hacker", ainda conforme a infomação veiculada no "Público".