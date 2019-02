Portugal inicia 2019 no sexto lugar do "ranking" da FIFA

A seleção nacional entra em 2019 no sexto lugar do "ranking" da FIFA, a mesma posição que ocupava no final de 2018. Este ano já houve Taça Asiática, mas as equipas dos outros continentes ainda não entraram em ação, o que justifica o facto de não haver registo de qualquer alteração no "top-20".

A Bélgica mantém o estatuto de líder da classificação mundial, na frente da França e do Brasil, respetivamente. À frente de Portugal estão, ainda, a Croácia e a Inglaterra. Uruguai, Suíça (adversário do Portugal na meia-final da Liga das Nações), Espanha e Dinamarca completam o lote dos dez primeiros.

O grande destaque da atualização de fevereiro vai para o Qatar. Os novos campeões da Ásia subiram 38 posições e estão no lugar 55. A melhor seleção daquele continente continua a ser o Irão, no 22º posto. O Japão, finalista vencido da Taça Asiática, reentrou no "top-30", ao ganhar 23 lugares e a estacionar no 27º posto. A Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, está no 38º lugar.

No que diz respeito aos adversários de Portugal na qualificação para o Euro 2020, a Ucrânia é a equipa melhor colocada, no 30º lugar, seguida da Sérvia, na posição 31. O Luxemburgo está na posição 87 e a Lituânia ocupa a 132ª posição.

O "ranking" da FIFA volta a ser atualizado a 4 de abril.