UEFA contra criação de Liga Global das Nações e de Mundial de Clubes com 24 equipas

Aleksander Ceferin, que será reeleito, esta quinta-feira, como presidente da UEFA, falou contra a possível criação de uma Liga Global das Nações - replicação da competição criada pela UEFA - e de um Mundial de Clubes com 24 equipas, em substituição do formato atual.

"Ao dizer à FIFA que discordamos com as suas propostas, mostramos-lhe respeito e mostramos respeito para com o futebol, o desporto que adoramos e que devemos proteger. Esperamos sinceramente que a FIFA também nos mostre respeito e ouça as nossas opiniões", indicou Ceferin, candidato único às eleições, ao Congresso da UEFA.

O presidente do organismo que tutela o futebol europeu agradeceu às federações nacionais de futebol por "unirem forças para proteger os interesses do futebol europeu de projetos sobre os quais demasiadas questões continuam sem resposta".

Instar os grandes a continuarem grandes



Ceferin também abordou a possibilidade de criação de uma Superliga Europeia, que incluiria apenas clubes de topo. O esloveno revelou que essa ideia caiu após conversas "honestas, diretas e não comprometedoras" entre a UEFA e os clubes.

"Antes da minha eleição [em 2016], alguns clubes europeus estavam a considerar uma debandada. Mas falámos uns com os outros, ouvimo-nos entendemo-nos e agora estamos unidos de novo. Se os clubes de topo tivessem levado a cabo os seus alegados planos, teriam perdido o seu estatuto de 'grandes clubes' nos corações das pessoas. A única coisa grande acerca deles teria sido o seu passado, nada mais", declarou.

Ceferin garantiu que, enquanto ele for presidente da UEFA e Andrea Agnelli, presidente da Juventus, for o líder da Associação de Clubes Europeus, a Superliga não acontecerá: "Não é uma promessa, é um facto."