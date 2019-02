Dallas Mavericks transferem Harrison Barnes durante um jogo

Os Dallas Mavericks transferiram Harrison Barnes para os Sacramento Kings durante um jogo, em que o basquetebolista participava, durante a madrugada desta quinta-feira.

Barnes estava a fazer um bom jogo, com dez pontos diante os Charlotte Hornets, quando a cerca de cinco minutos do fim do terceiro quarto os Mavs pediram "timeout". Quando a equipa regressou ao campo, Barnes ficou no banco. O extremo de 26 anos acabava de saber que tinha sido transferido para outra equipa, durante pleno encontro.

De acordo com o que o agente de Barnes, Jeff Schwartz, disse à ESPN, o jogador já sabia que podia mudar-se para Sacramento e que foi ele próprio que quis ajudar os Mavs no seu último jogo pela equipa de Dallas. Partida que correu bem, com a vitória por 99-93, apoiada num triplo-duplo de Luka Doncic (19 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências).

Quem não achou graça ao rumo de acontecimentos foi LeBron James, primeiro vice-presidente do Sindicato de Jogadores da NBA.

"Vamos deixar de dizer que quando um jogador quer ser transferido ou deixa uma equipa é egoísta ou ingrato e que quando é a equipa a transferi-lo ou a rescindir com ele, etc, é no melhor interesse da equipa", escreveu o jogador dos Los Angeles Lakers, no Instagram. Publicação que teve um "like" do próprio Harrison Barnes.

Harrison Barnes ruma a Sacramento, que em troca envia Justin Jackson e Zach Randolph para Dallas.