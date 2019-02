Trotinetes. A mobilidade de uns está a prejudicar a de outros

Os lisboetas tropeçam todos os dias em trotinetes elétricas. A situação tem-se agravado, por serem cada vez mais as empresas que fornecem aquele serviço, o que aumenta os problemas de estacionamento indevido e abusivo.

Os utentes deixam-nas em todo o lado: no meio de passeios, junto à entrada de universidades e escolas, à porta de hotéis e nas saídas do Metro.

A reportagem da Renascença foi ouvir a opinião de quem utiliza e quem tropeça nas trotinetes.

Maria Helena Barreiros equilibra-se com alguma dificuldade, sobretudo no arranque. Não é uma utilizadora habitual do serviço. O cachecol atrapalha os movimentos e não parece muito confortável - ou confiante. Ainda. Porque demonstra ser defensora do sistema, pela mobilidade que permite: “A grande vantagem é elas estarem acessíveis em qualquer lado. O que é simpático.”

Simpático, mas que muitos, sobretudo os que andam maioritariamente a pé pela cidade, vêm como um travão a essa mesma mobilidade. Falta civismo na hora de fazer o “logout”, como alerta Eurico Augusto, que acaba de tomar o pequeno almoço num dos cafés junto ao Largo da Graça.

Podem andar, “desde que as pessoas tenham o civismo de as arrumar nos sítios indicados, e não espalhá-las por um sítio qualquer”. E quem não respeitar os outros, deveria, por exemplo, ficar impedido de voltar a utilizar aquele serviço, defende.

Ainda assim, Eurico Augusto sublinha que são uma boa alternativa de locomoção e de proteção do ambiente, na medida em que “deixam de andar de automóvel, deixando de poluir a cidade.”