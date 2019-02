Corona falha visita do FC Porto a Roma

Jesús Corona é baixa no FC Porto para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente à Roma.

A UEFA castigou o extremo mexicano com dois jogos de suspensão, por alegadamente ter forçado um cartão amarelo, na receção ao Schalke 04, de modo a cumprir castigo diante do Galatasaray e "limpar" o registo para os oitavos-de-final. O jogo na Turquia não tinha qualquer implicação na qualificação dos dragões para a fase a eliminar da prova.

Desta forma, Sérgio Conceição não poderá contar com Corona na primeira mão da eliminatória da Champions, que se realiza a 12 de fevereiro, às 20h00, no Estádio Olímpico de Roma, em Itália. O segundo jogo está marcado para 6 de março, à mesma hora, no Estádio do Dragão.

O Roma-FC Porto e o FC Porto-Roma têm relato em direto na Renascenç e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.