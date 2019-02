Eficácia dos Warriors arrasa San Antonio

Os Golden State Warriors receberam e humilharam os San Antonio Spurs, na madrugada desta quinta-feira, com uma vitória por 141-102.

Para esta diferença de 39 pontos, contribuíram decisivamente os "tubarões" dos campeões da NBA. Kevin Durant roçou o triplo-duplo, com 23 pontos, oito ressaltos e nove assistências. Os "Splash Brothers", Stephen Curry e Klay Thompson, marcaram 19 e 26 pontos, respetivamente. Cousins ajudou com 15 pontos, Iguodala com 11 e Looney com 10. Draymond Green esteve mais discreto, não tendo passado dos cinco pontos e cinco ressaltos. Só dois jogadores dos Warriors tiveram menos de 50% de eficácia no lançamento - Thompson chegou aos 84,6%.

Do lado dos Spurs, foi uma exibição pobre em todos os sentidos. O melhor marcador foi Patty Mills, com 16 pontos, seguido de Rudy Gay, com 15. Além deste par, só Bertans (12 pontos), Cunningham (11) e Forbes (10) chegaram à dezena de pontos.

Golden State continua na liderança da Conferência Oeste, enquanto San Antonio está na sexta posição, em zona de "play-offs" apesar do desaire desta madrugada.