O sector da metalurgia precisa de 25 mil trabalhadores especializados. Os empresários apelam a um sistema mais simples e rápido para a legalização e fixação de trabalhadores estrangeiros em Portugal.



“As empresas têm sentido uma grande falta de mão de obra nos últimos tempos”, diz à Renascença Mafalda Gramacho, diretora-geral da Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP).

“As empresas estão preocupadíssimas porque têm crescido e têm a possibilidade de crescer ainda mais, mas para isso precisam de trabalhadores qualificados e, neste momento, em Portugal sente-se uma necessidade muito grande e uma falta de mão de obra qualificada. Estimamos que faltam 25 mil trabalhadores”, sublinha.

A solução está no estrangeiro porque em Portugal todos os formandos acabam por conseguir emprego.

As empresas do sector têm absorvido os portugueses que têm regressado da Venezuela, mas também imigrantes oriundos do Brasil e de outros países de língua oficial portuguesa.

A Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e Afins de Portugal apela a um sistema mais simples e rápidos destes trabalhadores estrangeiros.

“Estamos a tentar chamar à atenção para as entidades públicas responsáveis criarem mecanismos de simplificação, com as devidas seguranças, para que os trabalhadores possam ser legalizados e possam começar a trabalhar de forma mais rápida, porque, entre o momento em que uma empresa precisa de admitir um trabalhador e o momento em que ele está regularizado para ser admitido, vai um tempo grande, e isso não se compadece com a necessidade de produção e de entrega aos clientes das encomendas”, apela Mafalda Gramacho, da AIMMAP.