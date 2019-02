​Seis feridos em fuga de gás em habitação no Barreiro

Uma fuga de gás numa habitação no Barreiro, no distrito de Setúbal, causou esta quarta-feira seis feridos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



"Recebemos o alerta pelas 21h59 e tratou-se de uma fuga de gás natural numa fração de um prédio no Alto do Seixalinho, no Barreiro, que causou a intoxicação de moradores", afirmou a mesma fonte.

Segundo o CDOS, três pessoas foram transportadas para o hospital do Barreiro pelos bombeiros, enquanto outras três deslocaram-se à unidade hospitalar pelos seus próprios meios, mas nenhum caso inspira cuidados de maior.

"Tratou-se de uma fuga numa fração específica do prédio e não houve necessidade de evacuar o edifício", acrescentou.

Para o local da ocorrência deslocaram-se 17 operacionais e oito viaturas dos bombeiros e da polícia.