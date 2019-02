Agora é oficial. Carlos Queiroz é o novo selecionador da Colômbia

A notícia já vinha sendo avançada há várias semanas, ainda o português estava ao serviço do Irão na Taça Asiática, mas só foi oficializada agora.

“A Federação Colombiana de Futebol (FCF) informa que, na manhã de quinta-feira, 7 de fevereiro, o professor Carlos Queiroz vai ser apresentado oficialmente como o novo selecionador da equipa principal da Colômbia”, lê-se em nota oficial emitida pela FCF.

Queiroz, de 65 anos, estava no Irão desde 2011. Levou a seleção a dois Mundiais.

No currículo, Carlos Queiroz foi selecionador de Portugal (primeiro nas camadas jovens e depois na equipa principal), Emirados Árabes Unidos e África do Sul. Nos clubes passou por Sporting, NY Red Bulls (EUA), Nagoya (Japão) e Real Madrid, para além de ter sido adjunto no Manchester United.