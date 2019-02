Keizer. “Podíamos ter conseguido um resultado melhor"

O treinador do Sporting considera que o resultado (2-1) não se ajusta ao que aconteceu em campo.

Marcel Keizer lembra que os leões foram a equipa “com mais bola, criámos boas oportunidades na segunda parte e ainda chegámos a estar por cima”, mas “perdemos várias vezes a bola” e “o adversário foi perigoso no contra-ataque”.

Em declarações à RTP, o técnico verde e branco diz que os seus jogadores “sabem que podem jogar muito bem, mas isso não acontece em todos os jogos”.

“Vemos todas as equipas a jogar sempre bem? Não. Quando não estás a jogar bem, tens de ganhar na mesma e é para isso que temos de olhar. Hoje, em alguns períodos do jogo, estivemos bem no passe curto. Falhámos alguns maus passes, mas podíamos ter conseguido um resultado melhor do que este”, considera.

O Benfica venceu o Sporting por 2-1 na primeira meia-final da Taça de Portugal.