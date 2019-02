Guardiola derrota Marco Silva

O Manchester City derrotou o Everton por 2-0 em jogo antecipado da 27ª jornada da Premier League.

Os golos do campeão inglês foram apontados por Laporte e Gabriel Jesus.

Na equipa de Guardiola esteve Bernardo Silva. Já entre os comandados de Marco Silva, André Gomes também foi titular.

Com esta vitória fora, o City apanhou o Liverpool na liderança do campeonato inglês, com 62 pontos, e um jogo a mais. Por sua vez, o Everton é nono, com 33 pontos.