Queres casar comigo? Só se for na Feira de S. Mateus

O pedido de casamento oficial ainda não tinha sido feito. Rodrigo Valente, 24 anos, barbeiro, viu nesta reportagem a ocasião especial para formular a pergunta à cabeleireira Natércia Santos, 23 anos.

O “sim” já era de prever, até porque querem mesmo casar “pela Igreja e na Feira de S. Mateus”, admitem em uníssono.

“É uma coisa que queríamos desde o início, e como não tínhamos possibilidades...”, descreve Natércia, corroborada pelo namorado de há sete anos, que conheceu ainda no tempo da escola.

“Foi amor à primeira vista um pelo o outro”, garante Rodrigo. “É uma ideia engraçada e temos o número 19 como número da sorte e, portanto, acreditamos que vai ser este ano”, acrescenta o noivo.

Amor à primeira vista pela iniciativa de casar numa feira que tem já 627 anos, mas com que objetivo? A ideia é explicada por Jorge Sobrado, gestor da Feira de S. Mateus, que se apressa a esclarecer que a iniciativa nada tem a ver com a as noivas de S. António.

“Aqui a ideia é tornar a feira ainda mais popular, mais afetiva, humanizar a feira. Valorizaremos os casais que se conheceram na Feira de S. Mateus ou cuja história de vida se relaciona com a feira de S. Mateus. A feira de S. Mateus é um baú de histórias de amor”, considera Sobrado, que adianta terem chegado a três casais finalistas. “Só falta eleger o grande vencedor”, conclui.

A organização da Feira de S. Mateus a cargo da Viseu Marca conta com o apoio de empresas parceiras que vão fazer o casamento de sonho, sem que os noivos tenham que abrir os cordões a bolsa. Do bolo ao ramo tudo está providenciado. “O vestido de noiva tem assinatura do estilista viseense Nuno Queirós e é oferecido pela Viseu Marca, a boda será oferecida até ao limite de 3500 euros, a viagem de núpcias será também oferecida por uma agência de viagens”, clarifica Jorge Sobrado.

Casar na Feira de S. Mateus ao som dos carrinhos de choque e com o aroma a farturas. Um casamento inesquecível. “De certeza que vai ser um casamento do qual todos se vão lembrar”, defende Natércia. “Queríamos ser o primeiro casal a casar na Feira de S. Mateus”, ambiciona Rodrigo.

O anúncio do casal vencedor estará para breve.