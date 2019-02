Ristovski com castigo reduzido podia ter jogado na Luz

O Conselho de Disciplina reduziu o castigo de suspensão de Ristovski para um jogo. No entanto, esta alteração não terá efeitos práticos porque já passaram dois jogos, ambos com o Benfica.

O lateral macedónio pode voltar a ser opção para os leões na partida contra o Feirense.

Ristovski foi inicialmente punido com dois jogos de suspensão, após a expulsão em Setúbal, mas o Sporting recorreu da decisão para o plenário do Conselho de Disciplina. A decisão chegou tarde para a partida desta quarta-feira no estádio da Luz.