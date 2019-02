Adversário do Benfica em vantagem na Taça da Turquia

O Galatasaray, adversário do Benfica na Liga Europa, venceu o Hatayspor, por 2-0, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça da Turquia.

Luyindama, aos sete minutos, e Feghouli, aos 92’, marcaram os golos do jogo que teve três conhecidos em campo: Fernando, ex-FC Porto, Marcão, ex-Chaves, e Mitroglou, ex-Benfica.

Os jogos da Liga Europa estão marcados para 14 e 21 de fevereiro, primeiro na Turquia e depois na Luz.

No outro jogo do dia, o Goztepe, de Beto e André Castro, perdeu 1-0 diante do Yeni Malatyaspor.

Na terça-feira, o Trabzonspor, de João Pereira, tinha empatado 0-0 na receção ao Umraniyespor. Esta quinta, defrontam-se Akhisar e Kasimpasa.

A segunda mão da eliminatória está marcada para 26 de fevereiro.