​Comentário de Henrique Monteiro

“Primeiro-ministro ou tem capacidade de fazer requisição civil ou deve calar-se"

06 fev, 2019 - 20:09 • José Pedro Frazão, com redação

A greve dos enfermeiros e o conflito na Venezuela estiveram em destaque no espaço respostas e as perguntas de Henrique Monteiro, que vai para o ar na Renascença às quartas-feiras, entre as 13h00 e as 14h00.