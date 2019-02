Sérgio Oliveira estreia-se no PAOK com derrota

O médio português Sérgio Oliveira estreou-se, esta quarta-feira, pelo PAOK com uma derrota por 2-1 no terreno do Panionios, a contar para a Taça da Grécia.

O atual líder do campeonato grego perdeu na primeira mão dos quartos-de-final da Taça e o português cumpriu os 90 minutos. O PAOK entrou a vencer, com um golo de Swiderski aos 57 minutos, mas consentiu a reviravolta à equipa da casa, com golos de Durmishaj e Stavropoulos.

Sérgio Oliveira foi emprestado pelo FC Porto ao campeão grego, sendo que o clube fica com opção de compra pelo internacional português.