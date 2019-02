Residentes de Brumadinho enfrentam "riscos acrescidos" de doenças graves

Os milhares de habitantes da zona de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, onde uma barragem de contenção de resíduos resultantes de exploração mineira colapsou há duas semanas, estão em elevado risco de exposição a uma série de doenças, várias delas graves.

Assim garantiu esta quarta-feira o epidemiologista Diego Xavier, um dos vários autores de um relatório sobre o desastre, que foi conduzido sob supervisão da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

À AFP, o especialista diz que os residentes de Brumadinho e regiões circundantes por onde a torrente de lama e resíduos minerais passou enfrentam um risco acrescido de contraírem dengue, febre amarela, doenças infecciosas e problemas psicológicos.

Pelo menos 142 pessoas morreram e 194 continuavam desaparecidas esta quarta-feira na sequência do colapso da barragem de Brumadinho a 25 de janeiro. A barragem de contenção de resíduos minérios era gerida pela empresa mineira Vale, cogestora de uma outra barragem que colapsou há pouco mais de três anos, provocando 19 mortos e traduzindo-se, à data, no pior desastre ambiental da História do Brasil.

A torrente de lama e resíduos já se infiltrou em mais de 200 quilómetros do rio Paraopeba, pelo que o problema agora, aponta Xavier, é "a poluição da água com metais pesados".

As pessoas que estiverem em contacto com a água contaminada, aponta o epidemiologista, podem começar por apresentar sintomas como diarreia, difteria e vómitos, sendo que, meses depois, podem emergir doenças infecciosas e parasitas. A par disso, se toda a zona do desastre não for limpa rapidamente, virão os ratos, transmissores de várias doenças. E se as condutas de água forem cortadas por causa da poluição do rio, virão enxames de mosquitos e, com eles, riscos acrescidos de dengue e febre amarela.

"Com base no conhecimento acumulado a partir de outros desastres, recomendamos que toda a população seja vacinada contra a febre amarela", alerta Diego Xavier.

Também é preciso dar atenção a toda a população face aos potenciais problemas de saúde mental na sequência do acidente.

"As pessoas sofreram um tal trauma que precisam de monitorização psicológica durante um longo período para evitar casos de depressão, ansiedade e até suicídio. Quanto mais tempo passar, mais a população será esquecida. Os media vão falando menos e menos da tragédia, a comoção diminui e tudo ficará nas mãos do sistema público de saúde."

Xavier também defende que é preciso responsabilizar empresas como a Vale, a maior produtora de minério de ferro do mundo.