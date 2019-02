Farense empata na estreia de Álvaro Magalhães

O Farense, da II Liga de futebol, empatou com os suecos do IFK Norrköping (1-1), em jogo particular marcado pela estreia do treinador Álvaro Magalhães no banco dos algarvios.

A partida, realizada no Estádio Municipal de Albufeira, encerrou o torneio de inverno The Atlantic Cup, disputado ao longo das últimas duas semanas no Algarve por nove equipas e conquistado pelos austríacos do Red Bull Salzburgo.

O novo treinador do Farense, que na segunda-feira substituiu Rui Duarte no comando técnico da equipa, optou por um 'onze' inicial com os jogadores menos utilizados até agora.

O Farense abriu o marcador com um golo na própria baliza do guardião Isak Pettersson, após remate de David Moura (17 minutos), mas o segundo classificado da última edição da liga sueca empatou antes do intervalo, através de uma grande penalidade convertida por Lars Gerson (38).

Após o encontro, o Farense venceu por 3-1 na marcação de grandes penalidades - um dos critérios utilizados na definição da classificação final do torneio.

O primeiro jogo oficial de Álvaro Magalhães como treinador dos algarvios está marcado para sábado, na receção ao Leixões, em jogo da 21.ª jornada da II Liga.

Após 20 jornadas, o Farense segue no 10.º lugar, com 25 pontos.