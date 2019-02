Trump vai a Londres em dezembro para cimeira da NATO

Donald Trump deverá visitar o Reino Unido em dezembro, para participar numa cimeira da Nato que se vai realizar naquele país.

A visita não foi confirmada ainda pelo Governo americano ou britânico, mas a localização da cimeira sim, e como a cimeira é para chefes de Estado, é natural que Trump compareça.

“Tenho o prazer de anunciar que os aliados acordaram que o próximo encontro de Chefes de Estado e de Governo de países da Nato terá lugar em Londres, em dezembro de 2019”, anunciou o secretário-geral da organização, esta quarta-feira.

“O encontro em Londres representa uma oportunidade para os chefes de Estado e de Governo abordarem os desafios de segurança que enfrentamos agora e no futuro e para assegurar que a Nato continua a adaptar-se para garantir a segurança da sua população de quase mil milhões de pessoas”, disse Jens Stoltenberg.

Esta deverá ser a sua primeira visita ao Reino Unido depois da saída do país da União Europeia, atualmente prevista para o último dia de março. Existe, contudo, a possibilidade de se estender o prazo para as negociações do Brexit.