Governo, PGR e forças de segurança vão discutir violência doméstica "preocupante"

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que amanhã vai realizar-se uma reunião conjunta entre três ministros, a procuradora-geral da República e as forças de segurança “para aperfeiçoar a resposta a dar” ao problema da violência doméstica.

A questão foi introduzida no debate quinzenal pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que recuperou números divulgados nos últimos dias de que já terão morrido nove mulheres vítimas de violência doméstica só em janeiro e desafiou o Governo “a fazer mais”.

“Só posso estar 100% de acordo consigo, os números que conhecemos envergonham a sociedade que somos, são absolutamente intoleráveis, cada vida humana perdida num caso de violência doméstica é uma ofensa profunda à sociedade”, afirmou António Costa.

Por isso, anunciou o chefe do Executivo, na quinta-feira a ministra da Presidência, em conjunto com a ministra da Justiça e o ministro da Administração Interna, vão reunir-se com a procuradora-geral da República, Lucília Gago, e com representantes das forças de segurança para se “aperfeiçoar a resposta que é necessário dar” a este problema.

“Nenhum de nós pode dormir descansado enquanto esta realidade existir na nossa sociedade", defendeu Costa. "Não podemos aceitar viver numa sociedade onde haja mulheres vítimas de violência doméstica, não podemos e não vamos querer viver nessa sociedade.”

Na terça-feira, a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, já tinha dado indicações de que esta reunião ia acontecer, após o Governo ter sido confrontado com o número "preocupante" de mulheres mortas desde o início do ano em contexto de violência doméstica.