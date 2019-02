Nelson Oliveira é o melhor português na Volta à Comunidade Valenciana

Nelson Oliveira fez o sexto melhor tempo no contrarrelógio de 9,7 km da 1ª etapa da Volta à Comunidade Valenciana. O ciclista da Movistar é o melhor português e é também o melhor da sua equipa, cujo líder, Alejandro Valverde, fixou o oitavo tempo do dia.

Nelson Oliveira gastou mais 11 segundos do que Edvald Boasson Hagen. O norueguês, da Dimension Data, é o primeiro camisola amarela da prova (12:55). Ion Izaguirre Insausti, da Astana, é segundo, a cinco segundos, e Tony Martin, da Jumbo-Visma, é o terceiro, a sete segundos do líder.

O segundo melhor português é Rui Costa. O corredor da Emirates está no 21º lugar, a 25 segundos de Boasson Hagen. José Gonçalves (Katusha-Alpecin) é o terceiro melhor português, no 31º lugar, a 30 segundos do camisola amarela.

Portugal está, também, representado pela equipa W52-FC Porto. João Rodrigues é o melhor da formação azul e branca, na 60ª posição, a 49 segundos de Boasson Hagen. A 2ª etapa corre-se esta quinta-feira, com partida e chegada em Alicante, no total de 166km.