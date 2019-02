Situação do Feirense "não se resolve com um estalar de dedos"

Filipe Martins está seguro de que conseguirá manter o Feirense na I Liga, embora sublinhe que demorará algum tempo.

Os fogaceiros estão no último lugar do campeonato, a cinco pontos da salvação, mas o novo treinador não se atemoriza com as dificuldades. Em entrevista ao site do Feirense, Filipe Martins revela que a primeira mensagens que transmitiu aos jogadores foi que "é possível" assegurar a manutenção.

"Se não acreditasse nisso, não me iria expor desta forma nem iria dar este passo em falso. Acredito que os jogadores têm a mesma confiança que eu. E eu tenho a certeza absoluta que vamos conseguir os nossos objetivos. Com trabalho, compromisso e com a qualidade que existe no plantel. Isto é mais do que suficiente para atingirmos os nossos objetivos", salienta.

Filipe Martins entende a desconfiança dos adeptos e está "consciente das dificuldades", mas garante que a situação em que o Feirense está "não é o fim do mundo nem um bicho de sete cabeças que não tem solução".

"Estamos numa situação que não se resolve com um estalar de dedos e o mais importante é termos os nossos objetivos cumpridos na última jornada. Não vale a pena estarmos ansiosos", frisa.



Inexperiência não equivale a incompetência



Filipe Martins desvaloriza o facto de vir do Mafra, da II Liga, e o facto de não ter "muitas provas dadas". O técnico acredita que sempre deixou "uma imagem de muita competência e qualidade" por onde passou.



O primeiro desafio de Filipe Martins é frente ao Sporting, no domingo, às 20h00, em Santa Maria da Feira. Para o treino de hoje, o técnico chamou quatro jogadores da equipa de sub-23: o guarda-redes macedónio Tomás Bozinoski, os centrais Tiago Cavadas e João Pinto, e o médio Rúben Ramos.

O Feirense-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.