Mitroglou não defronta Benfica na Liga Europa

O Galatasaray não inscreveu Kostas Mitroglou na Liga Europa. Assim, o avançado grego não defrontará o Benfica, nos 16 avos-de-final da prova.

Mitroglou é mesmo o grande ausente da lista do clube turco para a competição europeia. Fica gorada a oportunidade de o ponta-de-lança reencontrar o Benfica, clube que representou durante duas épocas, entre 2015 e 2017, com 52 golos marcados em 88 jogos, antes de sair para o Marselha, por 15 milhões de euros. Mitroglou está no Galatasaray na condição de emprestado, pelo Marselha.

Ao invés, o Gala inscreveu Marcão, central contratado ao Desportivo de Chaves, assim como Mbaye Diagne e Christian Luyindama.

Galatasaray e Benfica defrontam-se nos "16 avos" da Liga Europa. A primeira mão está marcada para 14 de fevereiro, em Istambul. A segunda mão será na semana seguinte, a 21 de fevereiro, na Luz.