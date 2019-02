Infantino vai cumprir segundo mandato como presidente da FIFA

Gianni Infantino vai cumprir um segundo mandato como presidente da FIFA. De acordo com o organismo que rege o futebol mundial, Infantino é o único candidato às eleições de junho.

O prazo para submissão de candidaturas terminava à 1h00 de terça-feira (meia-noite em Zurique, na Suíça). Ramon Vega, antigo defesa-central da seleção suíça e do Tottenham, chegou a dizer que faria frente a Infantino, mas segundo a "BBC" não conseguiu reunir apoio suficienet. Vega precisava do apoio de, pelo menos, cinco das 221 federações-membro da FIFA.

A eleição terá lugar a 5 de junho, em Paris, antes do Mundial de futebol feminino, que arranca dois dias depois. Infantino será reeleito. O dirigente ítalo-suíço, de 48 anos, está no cargo desde fevereiro de 2016, tendo sucedido a Sepp Blatter, que foi banido na sequência do escândalo de corrupção que abalou a FIFA.