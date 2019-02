Duas semanas depois do desastre, ainda há 194 desaparecidos em Brumadinho

Veja também:

Continuam por localizar perto e 200 pessoas que desapareceram no seguimento do rebentamento da barragem do Brumadinho, em Minas Gerais, no Brasil.

A mais recente atualização dos números foi feita na terça-feira pelo Corpo de Bombeiros Militar, que coordena as buscas no terreno.

As buscas estão a ser feitas por 380 homens que, 13 dias depois do desastre, tentam localizar os corpos daqueles que estão desaparecidos, sabendo que a hipótese de encontrar pessoas ainda com vida é praticamente nula. Muitos dos desaparecidos estarão soterrados debaixo de um mar de lama que varreu o vale depois de a barragem ter desabado.

Para encontrar estas vítimas os efetivos no terreno contam a partir desta quarta-feira com a ajuda de dois especialistas na busca de corpos com a ajuda de cães. Estes já tinham colaborado com as buscas e foram agora requisitados novamente, de acordo com o site da revista brasileira “Exame”.

Para além dos 194 desaparecidos, há ainda 142 mortos confirmados, dos quais 20 ainda estão por identificar. Há ainda 103 desalojados.

O desastre do Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro. O Governo prometeu encontrar os responsáveis e alguns dias depois foram detidas cinco pessoas ligadas à obra, mas que foram, entretanto, libertadas pelo tribunal.