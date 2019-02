Benfica e Braga voltam a encontrar-se nos "oitavos" da Taça de Portugal de futsal

O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal de futsal masculino ditou, esta quarta-feira, um confronto entre Sporting de Braga e Benfica.

Significa isto que a final da Taça da Liga, vencida pelos lisboetas (3-0), em janeiro, será reeditada a 2 de março, no duelo dos "oitavos".

O Sporting, detentor do troféu, terá pela frente o Macedense, do segundo escalão. Todos os jogos estão marcados para o dia 2 de março. As oito equipas que seguirem em frente disputarão, no final de março, a "final eight", em Gondomar.

Quadro dos oitavos-de-final



Macedense (II) - Sporting (I)

Sporting de Braga (I) - Benfica (I)

Albufeira Futsal (II) - Burinhosa (I)

MTBA (II) - Quinta dos Lombos (I)

Caxinas (II) - Fundão (I)

Rio Ave (I) - Futsal Azeméis (I)

Belenenses (I) - Leões Porto Salvo (I)

Portimonense (II) - Modicus (I)