Anthony Lopes coloca a seleção em "stand-by"

Anthony Lopes assume que fez uma pausa na carreira pela seleção nacional. O guarda-redes do Lyon revela que pediu a Fernando Santos, para não ser convocado para os próximos compromissos da equipa da seleção.

"Coloquei a seleção nacional em 'stand-by'. Quero estar com a minha família, focar-me no meu papel de pai e de jogador do Lyon. É uma época crucial para a minha evolução. Tomei esta decisão depois de conversar com o selecionador, após o Mundial da Rússia", assumiu, em entrevista à televisão do Lyon.

Anthony Lopes admitiu que dividir a vida entre o Lyon e a seleção nacional o tem impedido de ver os filhos com regularidade suficiente: "Sou um homem de família e não vejo os meus filhos crescer. É disso que mais sinto falta."

Anthony Lopes tem 28 anos e é natural de França, mas tem nacionalidade portuguesa e representa a seleção das "quinas". Embora fosse presença assídua em convocatórias, nunca se assumiu como titular e conta apenas com sete internacionalizações. O guarda-redes não é chamado para a seleção desde o Mundial 2018.