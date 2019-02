Geraint Thomas abdica do Giro para tentar o "bis" na Volta a França

Geraint Thomas confirmou, esta quarta-feira, que não vai participar na Volta a Itália. O ciclista britânico da Team Sky, vigente campeão da Volta a França, quer concentrar-se em trabalhar pelo "bis" na prova gaulesa.

Em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera", Thomas explicou que só pensa em repetir a vitória do ano passado no Tour. O britânico abdica, assim, de obter a "desforra" por 2017, edição em que caiu quando seguia no segundo lugar da classificação geral individual.

"Para mim, o Giro é uma questão em aberto e queria pensar [em participar]. Talvez corra no próximo ano, mas este ano só penso no Tour. Não quero pôr as minhas probabilidades no Tour em perigo por nada", frisou o ciclista, em resposta à sugestão do colega de equipa, Chris Froome - que também só vai participar na "Grand Boucle" -, de que o Giro de 2019 era perfeito para as suas características.

Thomas admitiu que o Giro "é apelativo, especialmente com os três contrarrelógios", mas insistiu que quer manter o foco todo na Volta a França: "Como vigente campeão, sinto que tenho de voltar e quero estar na melhor forma possível."