Rangel cabeça-de-lista às europeias? “Aguardo serenamente” decisão do PSD

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel só vai falar sobre a eventual liderança da lista do partido para as eleições europeias depois de uma decisão dos órgãos nacionais do partido. A garantia foi dada à Renascença pelo próprio no programa “casa Comum”.



O jornal “Público” escreve na edição desta quarta-feira que o presidente do partido, Rui Rio, já convidou Rangel para cabeça-de-lista, mas o eurodeputado remete comentários sobre o assunto para outra altura.

“Não vou pronunciar-me sobre isso enquanto os órgãos do partido não o fizerem”, disse Rangel, acrescentando que aguarda “serenamente”.

De acordo com o "Público", o nome de Paulo Rangel vai ser levado à próxima comissão política nacional, marcada para esta quinta-feira. O líder do PSD ainda não desvendou quando fará a divulgação oficial mas deverá saber-se antes da convenção nacional do Conselho Estratégico Nacional, marcada para 16 de Fevereiro, o dia em que o PS anunciará o seu cabeça de lista às europeias.

A confirmar-se esta escolha, será a terceira vez que Paulo Rangel lidera a lista do PSD às europeias. Rangel é advogado e tem 50 anos.

As eleições europeias estão agendadas para 26 de maio.