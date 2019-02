Miguel Oliveira faz segundo melhor tempo da KTM em Sepang

Miguel Oliveira completou, esta quarta-feira, o primeiro dia de testes de MotoGP em Sepang, na Malásia.

O piloto português da Tech 3 (equipa satélite da KTM), que se estreará, esta época, na classe principal, fez o 16.º melhor tempo, com o tempo de 2:00.902. O seu colega de equipa, o malaio Hafizh Syahrin, fez o pior tempo da sessão.

Oliveira esteve melhor que Johann Zarco, da equipa oficial da KTM, que ficou pelo 20.º tempo. Aliás, o "88" foi o segundo melhor dos cinco pilotos que correram pelas equipas da KTM - apenas superado pelo catalão Pol Espargaró, da equipa oficial, que fez o 10.º melhor tempo, numa sessão liderada por pilotos da mesma região autónoma de Espanha.

Em declarações reproduzidas no site da Tech3, Miguel Oliveira falou num "bom dia", apesar de ter tido "um pequeno percalço".



"Não pudemos correr tanto quanto queríamos com ambas as motas e as mudanças demoraram bastante tempo, mas a equipa fez um grande trabalho. Adaptámos o nosso programa e conseguimos testar tudo o que queríamos. Fizemos várias boa voltas, o que é um sinal positivo. Tive um bom ritmo, no geral. Estou feliz com este primeiro dia e espero melhorar no próximo", afirmou.

O tricampeão Marc Márquez (Honda), que está lesionado no ombro esquerdo e que estava "proibido" de cair, foi o mais rápido de todos, com uma melhor volta de 1:59.621, em 29 tentativas. Márquez foi um de quatro pilotos que conseguiram baixar aos 1:59 - os outros são Álex Rins (Suzuki), Maverick Viñales (Yamaha) e Tito Rabat (Reale Avintia), todos catalães.