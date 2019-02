Sassuolo não reuniu condições para contratar Ferreyra ao Benfica

Facundo Ferreyra não jogava no Benfica, foi cedido ao Espanhol de Barcelona, mas o argentino tinha outros pretendentes, entre os quais o Sassuolo, de Itália. Giovanni Rossi, diretor desportivo do Sassuolo, revelou o interesse em Ferreyra, o ponta-de-lança que o clube identificou como tendo "as características certas" para suceder a Boateng, que se transferiu para o Barcelona.

"[Ferreyra] Tinha as características certas, mas não se reuniram as condições necessárias para trazê-lo para o Sassuolo", diz Rossi, em declarações publicadas pela imprensa italiana.

O Sassuolo não contratou Ferreyra, mas "pescou", de forma indireta, no futebol nacional, ao adquirir o central turco Demiral. O Sporting recebeu 3,5 milhões de euros, pagos pelo Alanyaspor, e os turcos cederam o jogador aos italianos, que têm opção de compra.

Foi noticiado o aval da Juventus no negócio, dando a entender que a equipa de Cristiano Ronaldo tem Demiral reservado. Giovanni Rossi desmente a intromissão da Juve, ao sublinhar que se trata de "uma aquisição, somente, do Sassuolo". "Demiral era um dos defesas mais disputados na Europa. Fomos muito competentes na sua contratação e ele escolheu a Itália, porque sabe que pode ser o trampolim certo para o seu lançamento", completou o dirigente, a propósito do central, de 20 anos, que passou pela equipa B do Sporting.