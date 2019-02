Abandono escolar é o mais baixo de sempre

A taxa de abandono escolar alcançou o mínimo histórico em 2018, atingindo 11,8% dos alunos. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto nacional de Estatística, e compara com os dados de 2017, que atingiram 12,6%.

O Ministério da Educação congratula-se com esta descida, refirmando que “abandono escolar constitui uma das grandes vulnerabilidades do sistema educativo português, com impactos profundos também ao nível do crescimento económico e da igualdade de oportunidades”.

Em comunicado, o ministério afirma que a redução do abandono escolar é um dos principais objetivos desta legislatura e recorda alguns dos instrumentos criados com a finalidade de o atingir. Por exemplo, o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e o Apoio Tutorial Específico, para os alunos em situação de insucesso e em risco de abandono.

O ministério de Tiago Brandão Rodrigues conclui, no entanto, que “enquanto houver jovens que abandonam a escolaridade obrigatória, este trabalho não está concluído”. E por isso, está determinado a reforçar a aposta nas medidas, que tiveram início nesta legislatura, e que têm contribuído para esta diminuição.